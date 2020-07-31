Массовое ИФА-тестирование в Ивано-Франковске: иммунитет к COVID-19 имеют 28%
В Ивано-Франковске после ИФА-тестирования у 28% людей обнаружили иммунитет к коронавирусу. Всего на COVID-19 протестировали 3500 человек.
Соответствующие результаты сообщила начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко. Передает УНН.
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ИФА-методом протестировали 3500 местных жителей. Из них у 16% диагностировали COVID-19.
По ее словам, оказалось, что среди здоровых людей, которых тестировали на наличие антител к коронавирусу, 28% уже переболели коронавирусом.
Поэтому результаты тестирования показали высокий уровень антител к коронавирусу. Иммунитет обнаружили у каждого третьего протестированного.
Однако пока низкими остаются показатель уровня охвата ИФА-скринингом врачей в Ивано-Франковской области. Он составляет лишь 16%.
Что известно об ИФА-тестах?
Анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР. Украинские лаборатории смогут проводить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме. Зато ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел ли человек, или встречался ли с действием инфекции вообще.
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Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области
Всего с начала пандемии на Ивано-Франковщине обнаружили 4557 случаев инфицирования коронавирусной болезнью.
Заметим, что за последние дни в области наблюдается высокий прирост заболеваемости. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 138 человек. Выздоровели – 1643 жители.