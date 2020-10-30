Люди похилого віку входять в групу ризику тяжкого перебігу коронавірусної інфекції, тому їм рекомендують обов'язково носити маски. Водночас у літніх людей високий ризик падінь, і носіння масок при ходьбі може погано позначатися на їхній безпеці.

Вчені з Центру когнітивної нейронауки Лондонського Університету Брунеля впевнені, що літні люди не повинні відмовлятися від видів активності, які вимагають носіння маски, пише The BMJ.

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Як шкодять маски

Відомо, що маски можуть викликати запотівання окулярів і погіршувати видимість. Крім цього, вони частково закривають нижнє поле зору: людина, яка носить маску, гірше бачить, що відбувається під ногами. Таке обмеження може збільшувати ризик падінь.

Логічною реакцією на проблеми може бути бажання частіше дивитися вниз, під ноги. Але автори статті вважають, що ця рекомендація може бути небезпечна.

Вони вважають, що якщо часто дивитися вниз, то це відволікає від ходьби. Недавнє дослідження показало, що коли люди похилого віку дивляться вниз, вони частіше роблять помилки, ніж коли дивляться вперед, щоб заздалегідь виявити потенційні перешкоди.

Чим менше людина рухає головою та очима, тим простіше підтримувати рівновагу. Це особливо важливо для людей похилого віку. Таким чином, необхідність часто дивитися під ноги може заважати зберігати баланс. Регулярні рухи очима і головою з великою амплітудою теж можуть привести до втрати рівноваги.

Що робити

Маска повинна щільно прилягати до обличчя

У порівнянні з маскою, яка погано прилягає до обличчя, вона дає кращий захист від інфекції. Водночас вона менше обмежує огляд і частково запобігає запотіванню окулярів. Вчені пропонують розглянути варіант пошиття індивідуальної маски, яка враховує особливості обличчя.

Уникати поспіху і різких рухів

Стратегія "не поспішати" набагато ефективніша, ніж стратегія "дивитися під ноги". Особливо необхідно уникати поспіху при початку руху, а потім потрібно йти повільно. Це повинно допомогти виявити всі перешкоди на шляху і подолати їх. Уповільнення позбавляє від необхідності швидко рухати очима і головою.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу