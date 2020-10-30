Пожилые люди входят в группу риска тяжелого течения коронавирусной инфекции, поэтому им рекомендуют обязательно носить маски. В то же время у пожилых людей высок риск падений, и ношение масок при ходьбе может плохо сказываться на их безопасности.

Ученые из Центра когнитивной нейронауки Лондонского Университета Брунеля уверены, что пожилые люди не должны отказываться от видов активности, которые требуют ношения маски, пишет The BMJ.

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Как вредят маски

Известно, что маски могут вызывать запотевание очков и ухудшать видимость. Кроме этого, они частично закрывают нижнее поле зрения: человек, который носит маску, хуже видит, что происходит под ногами. Такое ограничение может увеличивать риск падений.

Логичной реакцией на проблемы может быть желание чаще смотреть вниз, под ноги. Но авторы статьи считают, что эта рекомендация может быть опасна.

Они считают, что если часто смотреть вниз, то это отвлекает от ходьбы. Недавнее исследование показало, что когда пожилые люди смотрят вниз, они чаще совершают ошибки, чем когда смотрят вперед, чтобы заранее выявить потенциальные препятствия.

Чем меньше человек двигает головой и глазами, тем проще поддерживать равновесие. Это особенно важно для пожилых людей. Таким образом, необходимость часто смотреть под ноги может мешать сохранять баланс. Регулярные движения глазами и головой с большой амплитудой тоже могут привести к потере равновесия.

Что делать

Маска должна плотно прилегать к лицу

По сравнению с маской, которая плохо прилегает к лицу, она дает лучшую защиту от инфекции. В то же время она меньше ограничивает обзор и частично предотвращает запотевание очков. Ученые предлагают рассмотреть вариант пошива индивидуальной маски, которая учитывает особенности лица.

Избегать спешки и резких движений

Стратегия "не спешить" гораздо эффективнее, чем стратегия "смотреть под ноги". Особенно необходимо избегать спешки при начале движения, а затем нужно идти медленно. Это должно помочь обнаружить все препятствия на пути и преодолеть их. Замедление избавляет от необходимости быстро двигать глазами и головой.



Как пользоваться маской против коронавируса / инфографика 24 канала