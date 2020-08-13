Центри з контролю та профілактики захворювань у США (СDС) оновили рекомендації щодо носіння масок. Наразі не рекомендують використовувати маски з клапанами видиху чи вентиляційними отворами для щоденного носіння.

Це аргументують тим, що через клапан чи отвір все одно може виходити повітря, яке людина видихає під час розмови або ж чхання чи кашлю, і таким чином людина, яка інфікована, може поширювати вірус далі. Про це повідомила ексочільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Ось чому не варто використовувати маски з клапаном

Передусім варто розуміти, що маски перешкоджають розповсюдженню крапель з носа та рота людини під час спілкування, дихання, кашлю чи чхання.

Тому їх рекомендують обов’язково одягати у випадках, коли дотримання фізичної дистанції у два метри неможливе — у громадському транспорті, магазинах та будь-яких інших місцях скупчення людей.

Маска — це в першу чергу про захист людей навколо. Це важливо у контексті поширення вірусу саме для стримання його розповсюдження.

Адже людина може бути інфікована вірусом, але мати безсимптомний перебіг чи ще не мати клінічних проявів хвороби.

Тож маска є бар'єром, щоб зупинити краплі з носа чи рота, які можуть інфікувати людей поруч.

Одного лише носіння маски недостатньо для захисту від вірусу. Вона працює у комплексі з іншими заходами безпеки.

Важливо окрім того дотримуватися фізичної дистанції, ретельно мити руки, користуватися антисептиком коли миття рук неможливе, дотримуватися гігієни кашлю і чхання та не торкатися обличчя брудними руками.

Неправильне носіння маски знижує її ефективність.

Це означає, що не варто носити тижнями одну й ту ж маску, одягаючи її брудними руками, потрібно її правильно знімати та одягати, прати багаторазову тканинну маску щодня, пам’ятати, що маска має закривати ніс і рот, а не висіти на підборідді.

Респіратор з рівнем захисту N95 з клапаном видиху забезпечує той самий рівень захисту для людини, яка його носить, як і той, у якого немає клапана. Наявність клапана полегшує вдих і видих.

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Для кого потрібні маски з клапаном

Тому такі респіратори чи маски (з клапаном чи отвором) призначені для людей, які носять їх протягом тривалого періоду часу, не знімаючи. Передусім, для медичних працівників.

Це через те, що клапан видиху може пропускати повітря, що видихається у стерильне середовище.

Рекомендовано накривати маску з клапаном звичайною хірургічною маскою під час проведення таких процедур. Ця інформація стосується медиків.

Європейський (ECDC) та Африканський центри профілактики та контролю захворювань ще раніше висловили занепокоєння щодо носіння масок з клапанами та отворами громадянами, і у своїх рекомендаціях пояснили, чому це може бути небезпечно.

То яку маску краще носити кожному

Носіть звичайну хірургічну чи тканинну маску, яка щільно прилягає до обличчя, закриває ніс і рот. Уникайте масок з клапанами чи отворами для видиху.



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