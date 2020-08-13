Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (СDС) обновили рекомендации по ношению масок. Пока не рекомендуют использовать маски с клапанами выдоха или вентиляционными отверстиями для ежедневного ношения.

Это аргументируют тем, что через клапан или отверстие все равно может выходить воздух, который человек выдыхает во время разговора или же чихания или кашля, и таким образом человек, который инфицирован, может распространять вирус дальше. Об этом сообщила экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

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Вот почему не стоит использовать маски с клапаном

Прежде всего следует понимать, что маски препятствуют распространению капель из носа и рта человека во время общения, дыхания, кашля или чихания.

Поэтому их рекомендуют обязательно надевать в случаях, когда соблюдение физической дистанции в два метра невозможно — в общественном транспорте, магазинах и любых других местах скопления людей.

Маска – это в первую очередь о защите людей вокруг. Это важно в контексте распространения вируса именно для сдерживания его распространения.

Ведь человек может быть инфицирован вирусом, но иметь бессимптомное течение или еще не иметь клинических проявлений болезни.

Поэтому маска является барьером, чтобы остановить капли из носа или рта, которые могут инфицировать людей рядом.

Одного лишь ношения маски недостаточно для защиты от вируса. Она работает в комплексе с другими мерами безопасности.

Важно кроме того соблюдать физическую дистанцию, тщательно мыть руки, пользоваться антисептиком, когда мытье рук невозможно, соблюдать гигиену кашля и чихания и не трогать лицо грязными руками.

Неправильное ношение маски снижает ее эффективность.

Это означает, что не стоит носить неделями одну и ту же маску, надевая ее грязными руками, нужно ее правильно снимать и надевать, стирать многоразовую тканевую маску ежедневно, помнить, что маска должна закрывать нос и рот, а не висеть на подбородке.

Респиратор с уровнем защиты N95 с клапаном выдоха обеспечивает тот же уровень защиты для человека, который его носит, как и тот, у которого нет клапана. Наличие клапана облегчает вдох и выдох.

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Для кого нужны маски с клапаном

Поэтому такие респираторы или маски (с клапаном или отверстием) предназначены для людей, которые носят их в течение длительного периода времени, не снимая. Прежде всего, для медицинских работников.

Это из-за того, что клапан выдоха может пропускать выдыхаемый воздух в стерильную среду.

Рекомендовано накрывать маску с клапаном обычной хирургической маской во время проведения таких процедур. Эта информация касается медиков.

Европейский (ECDC) и Африканский центры профилактики и контроля заболеваний еще раньше выразили озабоченность по поводу ношения масок с клапанами и отверстиями гражданами, и в своих рекомендациях объяснили, почему это может быть опасно.

Какую маску лучше носить каждому

Носите обычную хирургическую или тканевую маску, которая плотно прилегает к лицу, закрывает нос и рот. Избегайте масок с клапанами или отверстиями для выдоха.



Как пользоваться маской против коронавируса / инфографика 24 канала