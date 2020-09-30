Наприкінці жовтня прогнозують три магнітні бурі. Астрологи назвали точні дати, у які дні на них варто чекати.

Фахівці з лабораторії регіонівської астрономії ФІАН повідомили, що на сонці очікується незначна активність. Лише декілька днів є винятковими.

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Згідно з прогнозом, найбільша активність спостерігатиметься у двадцятих числах жовтня. Магнітні бурі прогнозують на 21, 22 та 23 вересня, але вони будуть рівня G1, тобто найслабшого рівня.



Прогноз сонячної активності на жовтень 2020 року / LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Безліч людей скаржаться на погане самопочуття в період магнітних бур. Втім, наука поки що не підтвердила те, що сонячна активність може впливати на стан здоров'я людини.

Так, поки що вчені тримаються думки, що сонячні спалахи та магнітні бурі не загрожують людині – атмосфера Землі захищає нас від впливу космічної погоди.

Впродовж одного з досліджень фахівці проаналізували 63 мільйони твітів, у яких користувачі скаржились на мігрень чи головний біль. Вчені порівняли повідомлення з графіком магнітних бур та виявили, що період активності повідомлень та графік магнітних бур абсолютно не збігався. Також важливо зазначити, що існує таке прекрасне явище, як полярне сяйво. Воно виникає тоді, коли електромагнітна активність досягає нашої планети й починає взаємодіяти з її магнітним полюсом. Щороку туди з'їжджаються натовпи туристів і ніхто з них не скаржився на головний біль.

Важливо: головний біль може виникати з різних причин. Іноді він свідчить про серйозні проблеми зі здоров'ям. Тож якщо ви часто страждаєте від головного болю, рекомендуємо звернутися до лікаря, аби він встановив точну причину захворювання.

Які бувають наслідки магнітних бур

Відомо, що люди можуть відчувати наслідки магнітних бур в повсякденному житті. У деяких випадках геомагнітна буря може вивести з ладу технології, на які ми покладаємось. До прикладу, при сильних коливаннях можуть вийти з ладу супутники зв'язку, системи навігації космічних кораблів, а на трансформаторах та трубопроводах можуть виникнути поверхневі заряди. У деяких випадках енергетичні системи можуть бути зруйновані.