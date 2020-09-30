В конце октября прогнозируют три магнитные бури. Астрологи назвали точные даты, в какие дни их стоит ждать.

Специалисты из лаборатории регионовской астрономии ФИАН сообщили, что на Солнце ожидается незначительная активность. Всего несколько дней являются исключительными.

К теме Магнитные бури в августе 2020 года: Актуальный прогноз

Согласно прогнозу, наибольшая активность будет наблюдаться в двадцатых числах октября. Магнитные бури прогнозируют на 21, 22 и 23 сентября, но они будут уровня G1, то есть самого слабого уровня.



Прогноз солнечной активности на октябрь 2020 года / LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Множество людей жалуются на плохое самочувствие в период магнитных бурь. Впрочем, наука пока не подтвердила то, что солнечная активность может влиять на состояние здоровья человека.

Так, пока что ученые придерживаются мнения, что солнечные вспышки и магнитные бури не угрожают человеку – атмосфера Земли защищает нас от воздействия космической погоды.

В течение одного из исследований специалисты проанализировали 63 миллиона твитов, в которых пользователи жаловались на мигрень или головную боль. Ученые сравнили сообщения с графиком магнитных бурь и обнаружили, что период активности сообщений и график магнитных бурь абсолютно не совпадал. Также важно отметить, что существует такое прекрасное явление, как полярное сияние. Оно возникает тогда, когда электромагнитная активность достигает нашей планеты и начинает взаимодействовать с ее магнитным полюсом. Каждый год туда съезжаются толпы туристов и никто из них не жаловался на головную боль.

Важно: головная боль может возникать по разным причинам. Иногда она свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем. Поэтому если вы часто страдаете от головной боли, рекомендуем обратиться к врачу, чтобы он установил точную причину заболевания.

Какие бывают последствия магнитных бурь

Известно, что люди могут испытывать последствия магнитных бурь в повседневной жизни. В некоторых случаях геомагнитная буря может вывести из строя технологии, на которые мы полагаемся. К примеру, при сильных колебаниях могут выйти из строя спутники связи, системы навигации космических кораблей, а на трансформаторах и трубопроводах могут возникнуть поверхностные заряды. В некоторых случаях энергетические системы могут быть разрушены.