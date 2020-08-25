Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca розпочала клінічні випробування препарату для профілактики і лікування коронавірусу COVID-19.

Випробування препарату на людях пройдуть у Великій Британії, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на The Guardian.

До теми Польща першою у світі запустила виробництво препарату проти COVID-19

У випробуваннях препарату візьмуть участь близько 50 добровольців віком від 18 до 55 років. Перші учасники вже отримали дозу нових ліків.

Під час цієї фази випробування експерти звернуть особливу увагу на ефективність і реакцію організму на препарат.

Згідно з даними AstraZeneca, препарат з робочою назвою AZD7442 містить у собі комбінацію двох антитіл, вироблених ідентичними імунними клітинами.

Ці випробування є важливим етапом роботи в розробці нашої комбінації ідентичних антитіл з метою профілактики або лікування COVID-19,

– заявив віцепрезидент біофармацевтичного дослідження компанії Мене Пангалоса.

Він пояснив, що така комбінація антитіл укупі з запатентованою технологією продовження періоду напіврозпаду підвищити ефективність і тривалість використання (препарату – ред.), а також скоротити шанси стійкості вірусу".