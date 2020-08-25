Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавирус COVID-19.

Испытания препарата на людях пройдут в Великобритании, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Guardian.

К теме Польша первой в мире запустила производство препарата против COVID-19

В испытаниях препарата примут участие около 50 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Первые участники уже получили дозу нового лекарства.

Во время этой фазы испытания, эксперты обратят особое внимание на эффективность и реакцию организма на препарат.

Согласно данным AstraZeneca, препарат с рабочим названием AZD7442 включает в себя комбинацию двух антител, выработанных идентичными иммунными клетками.

Эти испытания являются важным этапом работы в разработке нашей комбинации идентичных антител с целью профилактики или лечения COVID-19,

– заявил вицепрезидент биофармацевтического исследования компании Мене Пангалоса.

Он пояснил, что такая комбинация антител вкупе с запатентованной технологией продления периода полураспада может повысить эффективность и длительность использования (препарата – ред.), а также сократить шансы устойчивости вируса".