Якщо люди не перестануть вирубувати ліси, то через 40 років ймовірність виживання людства на Землі скоротитися до 10%.

Такі результати дослідження вчених з Чилі та Великобританії, їх опублікували в журналі Scientific Reports.

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Вирубка лісів та вимирання людства

Науковці дослідили усю наявну інформацію про вирубку лісів за останніх 10 років і зіставили ці дані зі швидкістю, з якою росте населення планети. На основі цього порівняння вони створили статистичну модель "виживання" людства. Згідно з розрахунками, якщо нічого не змінювати, то через 100-200 років лісів взагалі не залишиться.

Відсутність лісів почне впливати на життя людства задовго до того, як зрубають останнє дерево. Вимирання людства наблизять збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері й порушать колообіг води – а отже, і порушення споживання ресурсів людиною.

Як можна цього уникнути

Вчені наголошують, що з цієї ситуації є вихід: наприклад, технологічний розвиток у світі досягне такого рівня, що ресурси можна буде використовувати більш ефективно. Поки що це недосяжно, тому іншим розв'язанням проблеми вчені бачать у трансформації економіки та системи споживання ресурсів з явним акцентом на вирішення екологічних проблем.

Цей прогноз, правда, розглядає найбільш негативний сценарій для людства. Якщо, наприклад, вирубка лісів буде знижуватися, як це відбувається зараз, то такого розвитку подій можна буде уникнути.