Если люди не перестанут вырубать леса, то через 40 лет вероятность выживания человечества на Земле сократиться до 10%.

Таковы результаты исследования ученых из Чили и Великобритании, их опубликовали в журнале Scientific Reports.

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Вырубка лесов и вымирание человечества

Ученые исследовали всю имеющуюся информацию о вырубке лесов за последние 10 лет и сопоставили эти данные со скоростью, с которой растет население планеты. На основе этого сравнения они создали статистическую модель "выживания" человечества. Согласно расчетам, если ничего не менять, то через 100-200 лет лесов вообще не останется.

Отсутствие лесов начнет влиять на жизнь человечества задолго до того, как срубят последнее дерево. Вырубки лесов приблизят увеличение количества углекислого газа в атмосфере и нарушат круговорот воды – а следовательно, и нарушат потребление ресурсов человеком.

Как можно этого избежать

Ученые отмечают, что из этой ситуации есть выход: например, технологическое развитие в мире достигнет такого уровня, что ресурсы можно будет использовать более эффективно. Пока что это недостижимо, поэтому другим решением проблемы ученые видят трансформацию экономики и системы потребления ресурсов с явным акцентом на решение экологических проблем.

Этот прогноз, правда, рассматривает самый негативный сценарий для человечества. Если, например, вырубка лесов будет снижаться, как это происходит сейчас, то такого развития событий можно будет избежать.