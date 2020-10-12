Нинішнє століття може виявитись для людства останнім, якщо вже зараз не почне боротьбу з глобальним потеплінням. Таке попередження зробили в ООН.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, пише Центр новин ООН.

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За даними вчених, слід утримувати підвищення глобальної температури на рівні 1,5 °C. Наразі ж мільярди людей в усьому світі вже страждають від нашої бездіяльності.

Антоніу Гутерреш – генсек ООН “Через залежність від викопного палива люди не можуть ефективно боротись з глобальним потеплінням, ми просто стоїмо на місці. Глобальні кліматичні зміни спричиняють безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища”.

Найбільше страждають найбідніші

Від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу та в кожній державі найбільше страждають найбідніші і найбільш вразливі верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми зміни клімату.

Зверніть увагу: в останні 25 років на найбагатших 10% населення світу припадало більш ніж половина викидів вуглецю в атмосферу, – а на частку найбідніших – 50% – всього 70%.

За словами глави ООН, люди все ще можуть зробити світ безпечним, але діяти потрібно швидко.

В ООН назвали план дій:

інвестувати в "зелені" робочі місця;

відмовитись від підтримки галузей промисловості, що забруднюють навколишнє середовище;

припинити субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;

робити розрахунки кліматичних ризиків при прийнятті будь-яких фінансових і політичних рішень;

впроваджувати глобальне співробітництво за принципами взаємодопомоги і солідарності.

допомогти державам, які малоактивні в боротьбі за здоровий клімат на планеті.

Головна мета – скоротити використання викопного палива: нафти, вуглецю та природного газу, і замінити їх на відновлювані та екологічно чисті джерела енергії.



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Що кожен з нас може зробити