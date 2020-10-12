Людство може не дожити до наступного століття, – генсек ООН про зміну клімату
Нинішнє століття може виявитись для людства останнім, якщо вже зараз не почне боротьбу з глобальним потеплінням. Таке попередження зробили в ООН.
Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, пише Центр новин ООН.
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За даними вчених, слід утримувати підвищення глобальної температури на рівні 1,5 °C. Наразі ж мільярди людей в усьому світі вже страждають від нашої бездіяльності.
Найбільше страждають найбідніші
Від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу та в кожній державі найбільше страждають найбідніші і найбільш вразливі верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми зміни клімату.
За словами глави ООН, люди все ще можуть зробити світ безпечним, але діяти потрібно швидко.
В ООН назвали план дій:
- інвестувати в "зелені" робочі місця;
- відмовитись від підтримки галузей промисловості, що забруднюють навколишнє середовище;
- припинити субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;
- робити розрахунки кліматичних ризиків при прийнятті будь-яких фінансових і політичних рішень;
- впроваджувати глобальне співробітництво за принципами взаємодопомоги і солідарності.
- допомогти державам, які малоактивні в боротьбі за здоровий клімат на планеті.
Відмова від автомобіля є одним із найефективніших рішень / Фото UNSPLASH
Що кожен з нас може зробити
- Менше користуватись автомобільним транспортом, велосипед – прекрасна альтернатива.
- Купувати екологічні продукти, зокрема звернути увагу на м'ясну промисловість, адже його виробництво потребує великої кількості води та добрив, які виділяють парникові гази, а також земель, які часто отримують шляхом вирубки лісів – ще однієї причини викидів вуглецю.
Не обов'язково ставати вегетаріанцем, достатньо зменшити споживання м'яса.
- Працювати над ініціативами, які мають на меті модернізувати субсидії для енергетичної та харчової промисловості.
- Сортувати сміття та відходи.
- Усвідомлене споживання, зокрема негативним явищем є шопоманія, так, на виробництво одягу припадає близько 3% світових викидів СО2, переважно через використання енергії у виробництві.