Нынешний век может оказаться для человечества последним, если уже сейчас не начнет борьбу с глобальным потеплением. Такое предупреждение сделали в ООН.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет Центр новостей ООН.

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По данным ученых, следует удерживать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 °C. Сейчас же миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия.

Антониу Гутерреш – генсек ООН “Из-за зависимости от ископаемого топлива люди не могут эффективно бороться с глобальным потеплением, мы просто стоим на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления”.

Больше всего страдают самые бедные

От климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира и в каждом государстве больше всего страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые меньше всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

Обратите внимание: в последние 25 лет на самых богатых 10% населения мира приходилось более чем половина выбросов углерода в атмосферу, – а на долю самых бедных – 50% – всего 70%.

По словам главы ООН, люди все еще могут сделать мир безопасным, но действовать нужно быстро.

В ООН назвали план действий:

инвестировать в "зеленые" рабочие места;

отказаться от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;

прекратить субсидирование предприятий, занимающихся добычей и переработкой ископаемого топлива;

делать расчеты климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;

внедрять глобальное сотрудничество по принципам взаимопомощи и солидарности.

помочь государствам, которые малоактивны в борьбе за здоровый климат на планете.

Главная цель – сократить использование ископаемого топлива: нефти, угля и природного газа, и заменить их на возобновляемые и экологически чистые источники энергии.



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