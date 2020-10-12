Человечество может не дожить до следующего века, – генсек ООН об изменении климата
Нынешний век может оказаться для человечества последним, если уже сейчас не начнет борьбу с глобальным потеплением. Такое предупреждение сделали в ООН.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет Центр новостей ООН.
Читайте также Как нас убивает глобальное потепление: тревожные графики
По данным ученых, следует удерживать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 °C. Сейчас же миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия.
Больше всего страдают самые бедные
От климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира и в каждом государстве больше всего страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые меньше всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.
По словам главы ООН, люди все еще могут сделать мир безопасным, но действовать нужно быстро.
В ООН назвали план действий:
- инвестировать в "зеленые" рабочие места;
- отказаться от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;
- прекратить субсидирование предприятий, занимающихся добычей и переработкой ископаемого топлива;
- делать расчеты климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;
- внедрять глобальное сотрудничество по принципам взаимопомощи и солидарности.
- помочь государствам, которые малоактивны в борьбе за здоровый климат на планете.
Отказ от автомобиля является одним из самых эффективных решений / Фото UNSPLASH
Что каждый из нас может сделать
- Меньше пользоваться автомобильным транспортом, велосипед – прекрасная альтернатива.
- Покупать экологические продукты, в частности обратить внимание на мясную промышленность, ведь ее производство требует большого количества воды и удобрений, которые выделяют парниковые газы, а также земель, которые часто получают путем вырубки лесов – еще одной причины выбросов углерода.
- Не обязательно становиться вегетарианцем, достаточно уменьшить потребление мяса.
- Работать над инициативами, которые имеют целью модернизировать субсидии для энергетической и пищевой промышленности.
- Сортировать мусор и отходы.
- Осознанное потребление, в частности негативным явлением является шопомания, так, на производство одежды приходится около 3% мировых выбросов СО2, в основном из-за использования энергии в производстве.