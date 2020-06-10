Попередні результати наукових досліджень вказують, що люди з першою групою крові рідше хворіють на коронавірус. Причини цього поки невідомі.

Такими є результати дослідження компанії 23andMe, що займається генетичним тестуванням, пише The Financial Times.

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Попередні підсумки дослідження по понад 750 000 осіб показали, що при наявності першої групи крові ймовірність позитивного тесту на коронавірус знижується на 9-18%.

Люди, які мають вищий ризик зараження, включаючи працівників систем охорони здоров'я і соціальних служб, на 13-26% рідше хворіли на COVID-19, якщо мали першу групу крові.

Дослідження ще не пройшло наукову оцінку перед публікацією в медичному журналі. Експерти визначили варіант в гені АВО, який кодує різні групи крові й, можливо, зменшує ризик захворіти на коронавірус.

Це важливе відкриття, якщо врахувати, що COVID-19 пов'язаний з тромбоутворенням і серцево-судинними хворобами.



Перша група крові зменшує ризик зараження COVID-19 / Фото unsplash

Інші дослідження взаємозв'язку груп крові та коронавірусу

Дослідження з цього приводу тривають, і вчені сподіваються, що зможуть скористатися наявними даними для глибшого розуміння відмінностей в реакціях людей на коронавірус.

Лікарі різних країн світу сьогодні намагаються відповісти на питання про те, чи може генетика визначати ризик COVID-19 і чому певні люди важче переносять цю хворобу.

Два попередніх дослідження, також не пройшли поки наукову оцінку. Вчені з Китаю встановили, що перша група крові зменшує ризик розвитку COVID-19. Вчені Колумбійського університету з'ясували, що лише власники першої позитивної групи крові рідше хворіли коронавірусів