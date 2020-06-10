Пандемія змінила поведінку багатьох людей, але не всіх. Виявляється, що люди, які цілеспрямовано ігнорують правила безпеки під час карантину, високі показники психопатії.

Про це стверджують вчені з Коледжу Уїтмен, пише Psyarxiv.

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На самому початку пандемії в ЗМІ з'являлася інформація про людей, які відкидають всі поради про соціальної дистанції та інші заходи захисту. У тому числі, були постійні розповіді про те, що хтось кашляв і плювався в натовпі й облизував дверні ручки.

Психопат – хто це? Це людина без внутрішніх моральних норм, їй байдужі почуття інших, вона схильна звинувачувати інших у своїх вчинках. Він постійно використовує людей у своїх цілях та маніпулює.

Чому люди ігнорують соціальне дистанціювання

Для такої поведінки може бути цілий комплекс причин, і особливості особистості повинні грати в цьому хоча б невелику роль, вважають вчені. Крім того, всі попередні дослідження показували, що люди з яскраво вираженими рисами темної тріади (нарцисизм, макіавеллізм і психопатія) часто піддають ризику своє здоров'я.



Люди схильні до психопатії частіше ігнорують правила карантину / Фото unsplash

У новому опитуванні брали участь 502 людини. Спочатку психологи протестували їхні особистісні якості, а потім попросили розповісти, наскільки добре вони дотримуються соціальної дистанції й інші рекомендації.

Більшість з учасників відповіли, що роблять все, щоб захистити і себе, і оточуючих. Але деякі зізналися, що ігнорують всі поради. Саме у цієї групи людей виявилося найбільше психопатичних показників: невротизм, підлість і розгальмування.

Ці люди також стверджували, що якщо у них виявиться COVID-19, вони можуть свідомо спровокувати зараження інших,

– зазначили науковці.

Результати дослідження виглядають небезпечно, ​​але це не означає, що вірус поширюють "тільки безвідповідальні й неуважні люди". Необхідно провести додаткову роботу, адже кореляції часто бувають невеликими, а наукові визначення рис особистості не завжди дають можливість судити про повсякденні звички.