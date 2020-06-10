Пандемия изменила поведение многих людей, но не всех. Оказывается, что у людей, которые целенаправленно игнорируют правила безопасности во время карантина, высокие показатели психопатии.

Об этом утверждают ученые из Колледжа Уитмен, пишет Psyarxiv.

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В самом начале пандемии в СМИ появлялась информация о людях, которые отвергают все советы о социальной дистанции и других мерах защиты. В том числе были постоянные рассказы о том, что кто-то кашлял и плевался в толпе и облизывал дверные ручки.

Психопат – кто это? Это человек без внутренних моральных норм, ему безразличны чувства других, он склонен обвинять других в своих поступках. Он постоянно использует людей в своих целях и манипулирует.

Почему люди игнорируют социальное дистанцирование

Для такого поведения может быть целый комплекс причин, но особенности личности должны играть в этом хотя бы небольшую роль, считают ученые. Кроме того, все предыдущие исследования показывали, что люди с ярко выраженными чертами темной триады (нарциссизм, макиавеллизм и психопатия) часто подвергают риску свое здоровье.



Люди, склонные к психопатии, чаще игнорируют правила карантина / Фото unsplash

В новом опросе принимали участие 502 человека. Сначала психологи протестировали их личностные качества, а потом попросили рассказать, насколько хорошо они придерживаются социальной дистанции и как выполняют другие рекомендации.

Большинство участников ответили, что делают все, чтобы защитить и себя, и окружающих. Но некоторые признались, что игнорируют все советы. Именно у этой группы людей оказалось больше психопатических показателей: невротизм, подлость и расторможенность.

Эти люди также утверждали, что если у них окажется COVID-19, они могут сознательно спровоцировать заражение других,

– отметили ученые.

Результаты исследования выглядят опасно, но это не означает, что вирус распространяют "только безответственные и невнимательные люди". Необходимо провести дополнительную работу, ведь корреляции часто бывают небольшими, а научное определение черт личности не всегда дает возможность судить о повседневных привычках.