Любителі чорного гумору розумніші за інших людей
Серйозні та похмурі люди, які не сміються над жартами та не жартують, зазвичай мають нижчий інтелект, ніж жартівники. При цьому пристрасть до чорного гумору може бути пов'язано з вищим інтелектом, ніж любов до звичайних жартів.
До такого висновку дійшли вчені з Віденського університету.
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Чорний гумор – показник високого інтелекту
Вони розглянули сприйняття чорного гумору, як складну задачу з обробки інформації, яка залежить від когнітивних, емоційних аспектів і аналізу численних патернів, засвоєних нашою свідомістю.
Дослідники прийшли до висновку, що люди, які розуміють чорний гумор і віддають йому перевагу, мають високий вербальний і невербальний інтелект.
Гумор робить людей привабливішими / Фото Unsplash
Також, побічно, розуміння чорного гумору пов'язане з вищим рівнем освіти. При цьому, такі пристрасті зовсім не пов'язані з підвищеною агресією. Навпаки, агресивність і емоційна нестабільність призводять до зниження розуміння чорного гумору і низькому "рівню задоволення" при його сприйнятті.
Гумор – це сексуально
Цікаво, що люди з почуттям гумору не тільки розумніші, а й сексуальніші та викликають в оточення бажання перебувати поряд з ними.
Іншими словами, гумор підвищує в очах потенційних партнерів думку про потенційного партнера: людини з розвиненим почуттям гумору вважають носієм "якісних генів".
При цьому чоловіки набагато вище оцінюють привабливість жінок, які вміють пожартувати (незалежно від зовнішності), а жінки надають цій рисі в чоловіків дещо менше значення.