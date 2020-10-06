Серйозні та похмурі люди, які не сміються над жартами та не жартують, зазвичай мають нижчий інтелект, ніж жартівники. При цьому пристрасть до чорного гумору може бути пов'язано з вищим інтелектом, ніж любов до звичайних жартів.

До такого висновку дійшли вчені з Віденського університету.

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Чорний гумор – показник високого інтелекту

Вони розглянули сприйняття чорного гумору, як складну задачу з обробки інформації, яка залежить від когнітивних, емоційних аспектів і аналізу численних патернів, засвоєних нашою свідомістю.

Дослідники прийшли до висновку, що люди, які розуміють чорний гумор і віддають йому перевагу, мають високий вербальний і невербальний інтелект.



Гумор робить людей привабливішими / Фото Unsplash

Також, побічно, розуміння чорного гумору пов'язане з вищим рівнем освіти. При цьому, такі пристрасті зовсім не пов'язані з підвищеною агресією. Навпаки, агресивність і емоційна нестабільність призводять до зниження розуміння чорного гумору і низькому "рівню задоволення" при його сприйнятті.

Гумор – це сексуально

Цікаво, що люди з почуттям гумору не тільки розумніші, а й сексуальніші та викликають в оточення бажання перебувати поряд з ними.

Іншими словами, гумор підвищує в очах потенційних партнерів думку про потенційного партнера: людини з розвиненим почуттям гумору вважають носієм "якісних генів".

При цьому чоловіки набагато вище оцінюють привабливість жінок, які вміють пожартувати (незалежно від зовнішності), а жінки надають цій рисі в чоловіків дещо менше значення.