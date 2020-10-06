Серьезные и мрачные люди, которые не смеются над шутками и не шутят, обычно имеют более низкий интеллект, чем шутники. При этом пристрастие к черному юмору может быть связано с более высоким интеллектом, чем любовь к обычным шуткам.

К такому выводу пришли ученые из Венского университета.

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Черный юмор – показатель высокого интеллекта

Ученые рассмотрели восприятие черного юмора как сложную задачу по обработке информации, которая зависит от когнитивных, эмоциональных аспектов и анализа многочисленных паттернов, усвоенных нашим сознанием.

Исследователи пришли к выводу, что люди, которые понимают черный юмор и отдают ему предпочтение, имеют высокий вербальный и невербальный интеллект.



Юмор делает людей привлекательнее / Фото Unsplash

Также, косвенно, понимание черного юмора связано с высшим уровнем образования. При этом, такие страсти вовсе не связаны с повышенной агрессией. Напротив, агрессивность и эмоциональная нестабильность приводят к снижению понимания черного юмора и низкому "уровню удовольствия" при его восприятии.

Юмор – это сексуально

Интересно, что люди с чувством юмора не только умнее, но и сексуальнее и вызывают у окружающих желание находиться рядом с ними.

Иными словами, юмор повышает в глазах потенциальных партнеров мысль о возможном партнере: человека с развитым чувством юмора считают носителем "качественных генов".

При этом мужчины гораздо выше оценивают привлекательность женщин, умеющих пошутить (независимо от внешности), а женщины придают этой черте у мужчин несколько меньшее значение.