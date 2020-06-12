Про 689 нових випадків інфікування коронавірусом повідомили 11 червня, ця кількість стала найбільшою за весь час від початку епідемії. Віктор Ляшко пояснив таке зростання усуненням черги на тестування у лабораторіях.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив у ефірі "Радіо НВ".

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"Ми усуваємо чергу зразків, які були зібрані протягом останніх днів", – сказав він.

І додав, що тест-зразки передавали до інших лабораторій – саме для того, щоб дослідження робили "сьогодні на сьогодні" або "сьогодні на завтра", а не чекали у черзі, поки лабораторія зможе їх зробити.

За словами Ляшка, найбільша черга вибудувалася у лабораторіях Києва та Львівської області. В останній, зокрема, "зависли" приблизно 2000 зразків крові.

Загалом же в Україні здійснюють від 10 до 12 тисяч ПЛР-тестів за добу, і ще 5 – 7 тисяч тестів методом ІФА (імуноферментного аналізу).

Окрім цього, Ляшко доповів про завантаженість українських лікарень. За його словами, мовиться про 15% – 3434 людини госпіталізовано, тоді як максимальна кількість становить 25 000.

Коронавірус Україні станом на 11 червня: 29 070 випадків інфікування, понад 13 000 людей вилікувалися, 854, на жаль, померли.