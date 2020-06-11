Ситуація з COVID-19 у світі досить тривожна. Не тільки Україна, а й ряд інших країн демонструє підвищення захворюваності. Це пов’язано з тим, що люди дуже втомилися від карантинних зобов’язань і почали порушувати правила.

Є тенденція щодо збільшення тестів – це добре, але не можемо не говорити про те, що збільшується кількість позитивних результатів. Про це у прямому ефірі на 24 каналі повідомив ексдиректор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта.

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Він розповів, що це не пов'язано зі збільшенням кількості тестування. Тренд, який ми бачимо, показує про те, що захворюваність продовжує зростати і це дуже тривожна ситуація. Оскільки вона не дає жодних гарантій стосовно того, що незабаром хвороба не повернеться в тих серйозних, загрозливих цифрах, які були в сусідніх країнах.

Через те уряду та місцевій владі потрібно дуже ретельно зважувати на можливості запровадження або посилення карантинних заходів. Тому що тільки таким чином можна пригасити хвилю захворюваності,

– заявив Володимир Курпіта.

Ексдиректор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта пояснив, що більшість епідеміологів світу розуміють, що карантинні заходи є певним стримуючим прикладом. Коли їх послаблять, то вони знову призведуть до підвищення захворюваності.

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"Тому, на мою думку, найкращим результатом було б саме прийняття рішення на місцевому рівні. Який, на відміну від національного, швидший, аби встановити певні обмеження й скасувати. Українці повинні змінювати свою поведінку, а влада повинна спрямовувати всі заходи на зміну цієї поведінки", – додав Курпіта.