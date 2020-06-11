Ситуация с COVID-19 в мире достаточно тревожная. Не только Украина, но и ряд других стран демонстрирует повышение заболеваемости. Это связано с тем, что люди очень устали от карантинных обязательств и начали нарушать правила.

Есть тенденция увеличения тестов – это хорошо, но не можем не говорить о том, что увеличивается количество положительных результатов. Об этом в прямом эфире на 24 канале сообщил экс-директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

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Он рассказал, что это не связано с увеличением количества тестирования. Тренд, который мы видим, показывает о том, что заболеваемость продолжает расти и это очень тревожная ситуация. Поскольку она не дает никаких гарантий относительно того, что вскоре болезнь не вернется в тех серьезных, угрожающих цифрах, которые были в соседних странах.

Так правительству и местной власти нужно очень тщательно взвешивать возможности введения или усиления карантинных мероприятий. Потому что только таким образом можно погасить волну заболеваемости,

– заявил Владимир Курпита.

Экс-директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита объяснил, что большинство эпидемиологов мира понимают, что карантинные мероприятия являются определенным сдерживающим примером. Когда их ослабят, то они снова приведут к повышению заболеваемости.

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"Поэтому, по моему мнению, лучшим результатом было бы само принятие решения на местном уровне. Который, в отличие от национального, более быстрый, чтобы установить определенные ограничения и отменить. Украинцы должны менять свое поведение, а власть должна направлять все мероприятия на смену этого поведения", – добавил Курпита.