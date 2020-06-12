О 689 новых случаях инфицирования коронавирусом сообщили 11 июня, это количество стало крупнейшим за все время с начала эпидемии. Виктор Ляшко объяснил такой рост устранением очереди на тестирование в лабораториях.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил в эфире " Радио НВ ".

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"Мы устраняем очередь образцов, которые были собраны в течение последних дней", – сказал он.

И добавил, что тест-образцы передавали в другие лаборатории – именно для того, чтобы исследования делали "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", а не ждали в очереди, пока лаборатория сможет их сделать.

По словам Ляшко, самая большая очередь выстроилась в лабораториях Киева и Львовской области. В последней, в частности, "зависли" примерно 2000 образцов крови.

В целом же в Украине осуществляют от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов в сутки, и еще 5 – 7 тысяч тестов методом ИФА (иммуноферментный анализ).

Кроме этого, Ляшко доложил о загруженности украинских больниц. По его словам, речь идет о 15% – 3434 человека госпитализированы, тогда как максимальное количество составляет 25 000.