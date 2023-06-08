Коли ж Тамара потрапила до лікарів, виявилось, що у неї не онкологія, а хвороба Крона – хронічна кишкова непрохідність, яка виникає через спайки та незворотне ураження окремих ділянок кишківника.

Увага Понад 20 ЕКЗ і 25 років спроб: жінка народила донечку у 53 роки

Які симптоми були у жінки

Ще 23 роки тому при видаленні апендициту хірург помітив зміни кишківника та скерував на обстеження. Та тоді жінка не взяла до уваги рекомендації лікаря. Проблеми почались пізніше.

З'явився біль, порушення травлення, анемія, а живіт збільшився в розмірах. Згодом пацієнтка могла їсти лише дитяче харчування,

– розповіли у Першому медичному об'єднанні.

Під час операції хірурги розділили всі спайки та виконали резекцію уражених ділянок товстої та тонкої кишки.

Хвороба Крона – що це? Це специфічне запальне аутоімунне захворювання ШКТ, за якого імунна система людини помилково вважає слизову оболонку травного тракту чужорідною і атакує її. Хвороба Крона трапляється у 30 людей на 100 000.

На жаль, вилікувати її неможливо. Проте дотримуючись призначень та рекомендацій, можна досягти тривалої ремісії і значно покращити якість життя.

Тамару прооперували львівські лікарі / Фото Першого медичного об'єднання

Жінка почувається значно краще

Уже за тиждень після операції Тамару виписали додому. Попереду в неї післяопераційна реабілітація. Але вже зараз жінка почувається значно краще, планує повернутися до роботи та нормального життя.