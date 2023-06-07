Лише одне екстракорпоральне запліднення коштує майже 124 500 доларів. І ось, після 25 років спроб Гелен Далгліш нарешті стала мамою.

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Далгліш почала спроби завагітніти у 28 років, жінка зізнається, що після стількох років намагань вона уже почала втрачати надію, але коли чудо трапилось, увесь негативний досвід забувся.

Коли ви отримуєте це маленьке диво, ви забуваєте про 25 років. Зараз, дивлячись на неї, я не можу повірити, що я мама. Це сюрреалістично,

— сказала матуся.

Історія Гелен

Гелен зі своїм чоловіком пройшли перший етап ЕКЗ безкоштовно через Національну систему охорони здоров'я. Коли це не вдалося, вони вклали усі свої заощадження у боротьбу з безпліддям.

Як би емоційно, фізично та фінансово це не вимотало, Далгліш каже, що знала, що їй судилося стати матір'ю.

"Мене підтримувало те, що я продовжувала бачити цю дитину. Кожна спроба абсолютно спустошує. Це як смерть", – поділилась жінка.

Після їхньої другої спроби з новою клінікою вона змогла виносити дитину до повного терміну.



Жінка завагітніла після 21 спроби ЕКЗ / Фото dailyrecord.co.uk.

"Я не збиралася робити останнє лікування", – зізналася вона. "Мій батько був серйозно хворий вдома в Шотландії і помер".

Однак Далгліш таки пройшла ще одне лікування.

"Перед смертю тато сказав:"Що я можу послати тобі з небес?", а вона відповіла: "Будь ласка, надішли дитину", – згадує Далгліш.

Попри те, що вагітність була складною, у Гелен розвинувся діабет та прееклампсія, вона була впевнена, що зустріне свою дівчинку.

У вересні вона народила Дейзі Грейс.



Дівчинка народилась здоровою / Фото dailyrecord.co.uk.