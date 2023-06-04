Передусім варто наголосити, що не слід занадто зациклюватись і демонізувати ті чи інші продукти, як і насідати лише на конкретні суперфуди. Водночас багато продуктів дійсно мають яскраво виражений омолоджуючий ефект. Саме в них містяться мінерали, вітаміни, мікро- та макроелементи, необхідні для красивої шкіри та стабільної роботи організму. Додайте їх до свого щоденного раціону і ви обов'язково побачите результат.

Увага Нерегулярний цикл у жінок збільшує ризики поширеного захворювання

Спеціалісти назвали 9 продуктів, які допоможуть жінкам підтримувати молодість

Помідори

Ці овочі багаті потужним антиоксидантом лікопіном, а тому помідори допомагають боротися з вільними радикалами та захищають клітини від пошкодження. І мають так званий натуральний SPF, допомагають шкірі добре підготуватися до сонячних променів (разом із сонцезахисним кремом, звичайно).

Шпинат

Листова зелень є джерелом заліза, що допомагає покращити якість крові та відновити енергію. Шпинат багатий на фолієву кислоту, що робить його ідеальним продуктом для вагітних, або для жінок, які лише планують вагітність. При нагріванні вітаміни, що містяться в шпинаті, краще засвоюються, забезпечуючи вищий рівень вітамінів А і Е, білка, кальцію та важливих каротиноїдів, таких як бета-каротин і лютеїн.

Цвітна капуста

Захищає від раку, сприяє зниженню ваги, адже містить лише 25 калорій на порцію. Це справжній кулінарний подарунок гурманам з непереносимістю глютену.

Морс із журавлини

Морс із журавлини – це не тільки знахідка через потужний заряд вітамінів і мінералів, які він містить (це відмінне джерело вітаміну С і марганцю), морс із журавлини буквально джерело цілющих властивостей.

Сочевиця

Сочевиця – джерело клітковини, білка і, що дуже важливо для жінок, – заліза. Дослідження довели, що сочевиця та інші подібні продукти можуть також захищати від раку, знижувати рівень холестерину та допомагати регулювати гормони, полегшуючи симптоми ПМС та менопаузи.

Грецький йогурт

У порівнянні зі звичайним йогуртом він містить удвічі більше білка і набагато менше цукру.

25% жінок старше 40 років не споживають достатньої кількості білка, попри потребу що зростає в ньому. Коли ми стаємо старшими, метаболізм природно починає сповільнюватися, але можуть допомогти силові тренування і дієта, багата на білок. Білок також допомагає схуднути, довше зберігаючи відчуття ситості.

Лосось

2 – 3 порції жирної риби на тиждень, як джерело хороших жирів, допомагають підтримувати здоров'я серця, що особливо важливо, коли ви стаєте старшим і рівень естрогену починає падати. Він також покращує когнітивне якості, захищає зір та сприяє сяйву шкіри.

Білий чай

Звісно, зелений чай містить багато антиоксидантів теж. Але саме білий чай найменше оброблений і містить ще більшу кількість антиоксидантів. На відміну від калорійного карамельного лате, білий чай заряджає енергією, а також допомагає знизити рівень холестерину, кров'яний тиск та ризик захворіти на рак.

Чорниця

Ягода є буквально одним із найкращих продуктів, які допомагають організму залишатись молодим. Ця ягода не тільки сприяє гарному кольору обличчя без зморшок, але й допомагає запобігти віковим захворюванням.