У Львові хірурги прооперували жінку з півторакілограмовою кістою, яка важила 1,5 кг. Розміри новоутворення становили становили 16х17 сантиметрів.

Кіста була покрита кальцифікованою капсулою, пише пресслужба Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова фейсбуці.

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У пресслужбі розповіли, що утворення займало 90% об'єму селезінки. Медики не лише видалили кисту, а також зберегли селезінку.

З чого все почалось

56-річна жінка звернулась зі скаргами на біль в животі та під ребрами з лівого боку. Вона вже знала, що у неї кіста, однак не була впевнена, що необхідне операційне втручання. Обстеження показало, що у неї ехіноковака кіста.

Збудником кісти є личинкова стадія паразита ехінокока, який при потраплянні в організм людини розростається в кисту,

– пояснили у джерелі.

Медики успішно провели операцію і видалили новоутворення. Складність втручання полягала в тому, що кіста перебувала дуже близько до шлунка, підшлункової залози та до судин.

Що відомо про ехінокок

Збудником ехінококозу людини є личинкова стадія ціп’яка ехінокока, який при потраплянні в організм людини в печінці розростається в пухирчасту стадію – ехінококову кісту.

Дорослі особини ехінокока паразитують лише в організмі собак. Відтак на шерсті собак можуть знаходитися яйця та членики ціп’яків ехінокока, які через брудні руки потрапляють в організм людини .

Також людина може заразитися через вживання в їжу немитих овочів, ягід, фруктів, забруднених фекаліями собак, що містять онкосфери.

Ехінококову кісту неможливо вилікувати будь-яким лікарський препаратом, а лікування можливе лише хірургічним методом.