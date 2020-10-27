Во Львове врачи удалили женщине полуторакилограммовую кисту: подробности уникальной операции
Во Львове хирурги прооперировали женщину с полуторакилограммовой кистой, которая весила 1,5 кг. Размеры новообразования составляли 16х17 сантиметров.
Киста была покрыта кальцифицированной капсулой, пишет пресс-служба Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова фейсбуке.
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В пресс-службе рассказали, что образование занимало 90% объема селезенки. Медики не только удалили кисту, а также сохранили селезенку.
С чего все началось
56-летняя женщина обратилась с жалобами на боль в животе и под ребрами с левой стороны. Она уже знала, что у нее киста, однако не была уверена, что необходимо операционное вмешательство. Обследование показало, что у нее эхинококковая киста.
Возбудителем кисты является личиночная стадия паразита эхинококка, который при попадании в организм человека разрастается в кисту,
– пояснили в источнике.
Медики успешно провели операцию и удалили новообразование. Сложность вмешательства заключалась в том, что киста находилась очень близко к желудку, поджелудочной хелезе и к сосудам.
Что известно об эхинококке
Возбудителем эхинококкоза человека является личиночная стадия цепня эхинококка, который при попадании в организм человека в печени разрастается в пузырчатую стадию – эхинококковую кисту.
Взрослые особи эхинококка паразитируют лишь в организме собак. Поэтому на шерсти собак могут находиться яйца и членики цепней эхинококка, которые из-за грязных рук попадают в организм человека .
Также человек может заразиться из-за употребления в пищу немытых овощей, ягод, фруктов, загрязненных фекалиями собак, содержащих онкосферы.
Эхинококковую кисту невозможно вылечить любым лекарственным препаратом, а лечение возможно лишь хирургическим методом.