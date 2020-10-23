Самопроголошений президент Білорусі "знайшов" новий метод боротьби з COVID-19. Олександр Лукашенко заявив, що сир – хороші ліки від коронавірусу.

Політик назвав новий, на його думку, спосіб боротися з COVID-19, повідомляють у телеграмі "ПУЛ Первого".

Читайте також Лукашенко, який применшував небезпеку коронавірусу, лякає ним протестувальників

Сталося це під час візиту самопроголошеного президента в Мінську область. Там він відвідав "Слуцький сироробний комбінат", де його чекали журналісти та презентація сирів, виготовлених на підприємстві.

Купа журналістів, де тільки поїсти. Ну правильно, сири – це хороші антиковідні ліки,

– заявив Лукашенко.

Та додав, що ситуація з захворюваністю COVID-19 в Білорусі контрольована. Адже для цього є "необхідний досвід, медикаменти і вибудувана різнорівнева система лікування".

Додамо, що не існує жодних підтверджених фактів, що вказують на користь сиру в лікуванні коронавірусу.

Заява Лукашенка про користь сиру в лікуванні коронавірусу: відео

Зверніть увагу! Це не перші народні ліки від Лукашенка. Раніше він заявляв, що від COVID-19 можна захиститися, працюючи в полі, відвідуючи сауну і помірно споживаючи алкоголь. До слова, станом на 23 жовтня у Білорусі на коронавірус захворіли 90 380 людей. Подолати недугу вдалося 81 501 людини, померли – 945.