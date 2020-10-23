Лукашенко заявив, що сир – це хороші антиковідні ліки: відео
Самопроголошений президент Білорусі "знайшов" новий метод боротьби з COVID-19. Олександр Лукашенко заявив, що сир – хороші ліки від коронавірусу.
Політик назвав новий, на його думку, спосіб боротися з COVID-19, повідомляють у телеграмі "ПУЛ Первого".
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Сталося це під час візиту самопроголошеного президента в Мінську область. Там він відвідав "Слуцький сироробний комбінат", де його чекали журналісти та презентація сирів, виготовлених на підприємстві.
Купа журналістів, де тільки поїсти. Ну правильно, сири – це хороші антиковідні ліки,
– заявив Лукашенко.
Та додав, що ситуація з захворюваністю COVID-19 в Білорусі контрольована. Адже для цього є "необхідний досвід, медикаменти і вибудувана різнорівнева система лікування".
Додамо, що не існує жодних підтверджених фактів, що вказують на користь сиру в лікуванні коронавірусу.
Заява Лукашенка про користь сиру в лікуванні коронавірусу: відео