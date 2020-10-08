Лукашенко, який применшував небезпеку коронавірусу, лякає ним протестувальників
Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенка заявляє, що марші протесту проти захоплення ним влади, які щовихідних проходять у різних містах країни, викликають збільшення кількості хворих на коронавірус.
Про це він заявив на нараді з протидії COVID-19, пише 24 канал.
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Самопроголошений президент наголосив, що найголовніше берегти себе і своїх рідних, тому що лікарі це не зроблять за білорусів.
У чому непослідовність Лукашенка
Раніше він закликав "не перебільшувати загрозу пандемії" і 9 травня в Мінську відбувся парад Перемоги. Також білоруський чемпіонат по футболу був єдиним в Європі, який не припиняли через коронавірус.
Загального карантину в країні не оголошували, влада не закривала кордони Білорусі. А 28 липня він заявив, що сам перехворів на коронавірус.