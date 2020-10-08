Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что марши протеста против захвата им власти, которые каждые выходные проходят в разных городах страны, вызывают увеличение количества больных на коронавирус.

Об этом он заявил на совещании по противодействию COVID-19, пишет 24 канал.

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Самопровозглашенный президент подчеркнул, что самое главное беречь себя и своих родных, потому что врачи это не сделают за белорусов.

Александр Лукашенко “То, что происходит сейчас на улицах Минска в выходные дни – понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше чем в других регионах. Они скоро сами поймут, куда они вляпались... хотят ходить да болеть – пусть болеют”.

В чем непоследовательность Лукашенко

Ранее он призвал "не преувеличивать угрозу пандемии" и 9 мая в Минске состоялся парад Победы. Также белорусский чемпионат по футболу был единственным в Европе, который не прекращали из-за коронавируса.

Общего карантина в стране не объявляли, власти не закрывали границы Беларуси. А 28 июля он заявил, что сам переболел на коронавирус.

Общее количество больных на коронавирус в Беларуси составляет 81 505 человек. Вылечились с начала пандемии 75 683 пациентов, умерли от COVID-19 874 больных. За минувшие сутки зафиксировали 415 случаев.