Лукашенко, который постоянно преуменьшал опасность коронавируса, пугает им протестующих
Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что марши протеста против захвата им власти, которые каждые выходные проходят в разных городах страны, вызывают увеличение количества больных на коронавирус.
Об этом он заявил на совещании по противодействию COVID-19, пишет 24 канал.
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Самопровозглашенный президент подчеркнул, что самое главное беречь себя и своих родных, потому что врачи это не сделают за белорусов.
В чем непоследовательность Лукашенко
Ранее он призвал "не преувеличивать угрозу пандемии" и 9 мая в Минске состоялся парад Победы. Также белорусский чемпионат по футболу был единственным в Европе, который не прекращали из-за коронавируса.
Общего карантина в стране не объявляли, власти не закрывали границы Беларуси. А 28 июля он заявил, что сам переболел на коронавирус.