Самопровозглашенный президент Беларуси "нашел" новый метод борьбы с COVID-19. Александр Лукашенко заявил, что сыр – лучшее лекарство от коронавируса.

Политик назвал новый, по его мнению, способ бороться с COVID-19, сообщают в телеграмме "ПУЛ Первого".

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Произошло это во время визита самопровозглашенного президента в Минскую область. Там он посетил "Слуцкий сыродельный комбинат", где его ждали журналисты и презентация сыров, изготовленных на предприятии.

Куча журналистов, где только поесть. Ну правильно, сыры – это хорошие антиковидные лекарства,

– заявил Лукашенко.

И добавил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси контролируемая. Ведь для этого есть"необходимый опыт, медикаменты и выстроенная разноуровневая система лечения".

Добавим, что не существует никаких подтвержденных фактов, указывающих на пользу сыра в лечении коронавируса.

Заявление Лукашенко о пользе сыра в лечении коронавируса: видео

Обратите внимание! Это не первое народное лекарство от Лукашенко. Ранее он заявлял, что от COVID-19 можно защититься, работая в поле, посещая сауну и умеренно потребляя алкоголь. К слову, по состоянию на 23 октября в Беларуси коронавирусом заболели 90 380 человек. Преодолеть недуг удалось 81 501 человеку, умерли – 945.