Лукашенко заявил, что сыр – это хорошие антиковидные лекарства: видео
Самопровозглашенный президент Беларуси "нашел" новый метод борьбы с COVID-19. Александр Лукашенко заявил, что сыр – лучшее лекарство от коронавируса.
Политик назвал новый, по его мнению, способ бороться с COVID-19, сообщают в телеграмме "ПУЛ Первого".
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Произошло это во время визита самопровозглашенного президента в Минскую область. Там он посетил "Слуцкий сыродельный комбинат", где его ждали журналисты и презентация сыров, изготовленных на предприятии.
Куча журналистов, где только поесть. Ну правильно, сыры – это хорошие антиковидные лекарства,
– заявил Лукашенко.
И добавил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси контролируемая. Ведь для этого есть"необходимый опыт, медикаменты и выстроенная разноуровневая система лечения".
Добавим, что не существует никаких подтвержденных фактов, указывающих на пользу сыра в лечении коронавируса.
Заявление Лукашенко о пользе сыра в лечении коронавируса: видео