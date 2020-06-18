Литва вже скасувала карантин: його ввели у той же час, що й в Україні
У Литві з 17 червня скасували карантин. Адже ситуація із захворюваністю на COVID-19 останнім часом там стрімко покращується. Литовці вже можуть подорожувати Шенгенською зоною, у країні чекають все більше туристів.
А карантин там ввели в середині березня, як і в Україні. Про це у ранковому шоу на 24 каналі розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічус.
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Скасування карантину в Литві
За його словами, деякі профілактичні заходи у країні все ще залишилися: рекомендується носити маски, проте це – не обов'язково. Крім цього, рекомендується проводити дезінфекцію приміщень, у яких працюють люди.
Ауштрявічус пояснив: у Литві все ще діє обмеження щодо проведення масових заходів. На відкритому просторі дозволено збиратися не більше 700 особам, у закритих приміщеннях можуть перебувати водночас максимум 150 людей. З 1 липня цифри збільшаться до 1 000 та 200 відповідно.
Це хороша новина для литовців, які хочуть поїхати за кордон. А також для туристів, які можуть відвідувати Литву. Проте ситуація може змінитися, якщо буде друга чи третя хвиля COVID-19,
– наголосив він.
Й додав: сподівається, що цього таки не станеться. Проте варто зазначити, що психологічна травма у людей може залишатися ще достатньо надовго.
Про ситуацію з COVID-19
Ауштрявічус підкреслив: цифри захворюваності показують, що коронавірус у Литві відступив. Наприклад, за попередню добу було підтверджено лише 2 нових випадки хвороби.
"Цього тижня щодня фіксуємо не більше ніж 2 – 5 нових випадків коронавірусу. Ця статистика показує, що ми вже подолали, мабуть, найжорсткіший період. Тепер залишаються профілактичні рекомендації, зокрема – дотримуватися соціальної дистанції", – пояснив литовський політик.
Він також зазначив, що це – хороша новина для економіки загалом. Литва вже відчуває приплив туристів із Польщі та балтійських країн. Проте, як зауважив Ауштрявічус під час робочої поїздки напередодні, аеропорти держав-членів ЄС переважно все ще пустують.
Ауштрявічус про ситуацію з COVID-19 в Литві: дивіться відео
Крім цього, політик розповів, що переважна більшість литовців планують провести літню відпустку в межах країни. Такої рекомендації вони, скоріш за все, дотримуватимуться протягом всього 2020 року.
"Думаю, що з часом темп життя зростатиме і ми повернемося до певної "нормальності", про яку всі мріємо", – підсумував депутат Європарламенту від Литви.