В Литве с 17 июня отменили карантин. Ведь ситуация с заболеваемостью COVID-19 в последнее время там стремительно улучшается. Литовцы уже могут путешествовать по Шенгенской зоне, в стране ждут все больше туристов.

А карантин там ввели в середине марта, как и в Украине. Об этом в утреннем шоу на 24 канале рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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Отмена карантина в Литве

По его словам, некоторые профилактические меры в стране все еще остались: рекомендуется носить маски, однако это – не обязательно. Кроме того, рекомендуется проводить дезинфекцию помещений, в которых работают люди.

Ауштрявичюс объяснил: в Литве все еще действует ограничение на проведение массовых мероприятий. На открытом пространстве разрешено собираться не более 700 лицам, в закрытых помещениях могут находиться одновременно максимум 150 человек. С 1 июля цифры увеличатся до 1000 и 200 соответственно.

Это хорошая новость для литовцев, которые хотят поехать за границу. А также для туристов, которые могут посещать Литву. Однако ситуация может измениться, если будет вторая или третья волна COVID-19

– подчеркнул он.

И добавил: надеется, что этого все же не произойдет. Однако стоит отметить, что психологическая травма у людей может оставаться еще достаточно надолго.

Справка. В Литву могут приезжать граждане тех европейских стран, где за последние 14 дней количество заболеваний на 100 тысяч жителей не превышает 25 случаев. Список таких государств обновляется каждый понедельник.

О ситуации с COVID-19

Ауштрявичюс подчеркнул: цифры заболеваемости показывают, что коронавирус в Литве отступил. Например, за предыдущие суткибыло подтверждено лишь 2 новых случая заболевания.

Важно! В больницах страны сейчас находится 255 пациентов. Почти 1500 человек выздоровели, а 76 – умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

"На этой неделе ежедневно фиксируем не более чем 2 – 5 новых случаев коронавируса. Эта статистика показывает, что мы уже преодолели, пожалуй, самый жесткий период. Теперь остаются профилактические рекомендации, в частности – соблюдать социальную дистанцию", – пояснил литовский политик.

Он также отметил, что это – хорошая новость для экономики в целом. Литва уже чувствует приток туристов из Польши и балтийских стран. Однако, как заметил Ауштрявичюс во время рабочей поездки накануне, аэропорты государств-членов ЕС преимущественно все еще пустуют.

Ауштрявичюс о ситуации с COVID-19 в Литве: смотрите видео

Кроме того, политик рассказал, что подавляющее большинство литовцев планируют провести летний отпуск в пределах страны. Такой рекомендации они, скорее всего, будут придерживаться в течение всего 2020 года.

"Думаю, что со временем темп жизни будет расти и мы вернемся к определенной "нормальности", о которой все мечтаем", – подытожил депутат Европарламента от Литвы.