Причини зовнішнього отиту

Це призводить до того, що в органі з'являється вологе середовище, через яке подразнюються шкіра. Таке середовище сприятливе для росту бактерій. Засовування у вуха пальців, ватяних паличок або інших предметів може призвести до запалення, тому що дряпає шкіру в слуховому проході.

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До факторів ризику належить таке:

Надлишок вологи у вушному каналі через рясне потовиділення, тривалу вологу погоду або воду, що залишилася у вусі після купання.

Вплив бактерій у забрудненій воді.

Чистка слухового проходу ватними паличками або іншими предметами може призвести до подряпин у вусі.

Пристрої, які можуть викликати подряпини у вусі, наприклад навушники або слухові апарати.

Симптоми зовнішнього отиту

почервоніння зовнішнього вуха;

свербіж у вусі;біль, часто при дотику до мочки вуха;

гній із вуха;

розпухлі слинні залози на шиї;

опухлий слуховий прохід;

втрата слуху;

відчуття закупорки у вусі;

висока температура – близько 39 градусів.

Для діагностики лікар оглядає вухо. Якщо отит діагностували, але лікування було безуспішним, лікар направить на аналіз гній, щоб зрозуміти, що викликало інфекцію.

Лікування зовнішнього отиту

Лікування складається з кількох етапів.

Очищення. Лікар за допомогою відсмоктувального пристрою видаляє виділення, грудки вушної сірки, шкіру, яка лущиться, і інші забруднення. Це потрібно, щоб краплі для вух попадали на всі ділянки вуха.

Краплі. Залежно від типу та тяжкості інфекції лікар призначить краплі з комбінацією з:

кислотного розчину для відновлення нормального антибактеріального середовища вуха – через неї бактерій стає менше;

стероїдів для зменшення запалення;

антибіотиків для боротьби із бактеріями;

протигрибкових речовин для боротьби з інфекцією, спричиненою грибком.

Знеболювальні. Щоб позбутися болю, рекомендують застосовувати ібупрофен або парацетамол. Якщо ці препарати не допомагають, лікар призначить сильніші знеболювальні.

Обмеження. Щоб інфекція минула, потрібно: утриматися від плавання; не носити беруші, слуховий апарат чи навушники до зникнення болю, чи виділень; уникати попадання води у вухо під час прийняття душу чи ванни.