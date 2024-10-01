А щоб уникнути помилок, які можуть призвести до сумних наслідків, у Міністерстві охорони здоров'я закликають не вдаватися до самолікування.

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Найпоширеніші помилки під час самолікування

  1. Вживання не тих ліків

У МОЗ наголосили, що правильно встановити діагноз може лише лікар. Тож навіть якщо вам пощастить вгадати, яка саме у вас хвороба – підібрати правильні ліки без потрібних знань і досвіду вкрай складно.

  1. Вживання несумісних препаратів

Безліч лікарських засобів є несумісними між собою. Лікарі чудово про це знають і ніколи не призначать такі препарати одночасно. Без цих знань ви можете звести все лікування нанівець та навіть погіршити стан свого здоров'я.

Не гугліть, як обрати ліки самостійно
Лише лікар може призначити правильні препарати та дозування / Unsplash

  1. Неправильне дозування

Кожен препарат має певну концентрацію активної речовини. Якщо вживати нижчу концентрацію, ніж необхідно при вашому діагнозі, ліки не подіють. Якщо ж переборщити – препарат подіє не так, як треба й може викликати побічні ефекти. З цим краще не гратися.

  1. Неадекватна тривалість вживання

Певні препарати можна вживати лише впродовж певного періоду. Тільки лікар може визначити, скільки днів повинно тривати лікування, щоб воно дало потрібний ефект й при цьому не нашкодило.