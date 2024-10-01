А чтобы избежать ошибок, которые могут привести к печальным последствиям, в Министерстве здравоохранения призывают не прибегать к самолечению.

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Самые распространенные ошибки во время самолечения

Употребление не тех лекарств

В Минздраве отметили, что правильно установить диагноз может только врач. Поэтому даже если вам повезет угадать, какая именно у вас болезнь – подобрать правильные лекарства без нужных знаний и опыта крайне сложно.

Употребление несовместимых препаратов

Множество лекарственных средств являются несовместимыми между собой. Врачи прекрасно об этом знают и никогда не назначат такие препараты одновременно. Без этих знаний вы можете свести все лечение на нет и даже ухудшить состояние своего здоровья.



Только врач может назначить правильные препараты и дозировку / Unsplash

Неправильная дозировка

Каждый препарат имеет определенную концентрацию активного вещества. Если употреблять более низкую концентрацию, чем необходимо при вашем диагнозе, лекарства не подействуют. Если же переборщить – препарат подействует не так, как надо и может вызвать побочные эффекты. С этим лучше не играться.

Неадекватная продолжительность употребления

Определенные препараты можно употреблять только в течение определенного периода. Только врач может определить, сколько дней должно длиться лечение, чтобы оно дало нужный эффект и при этом не навредило.