Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла від використання плазми крові людей, які вилікувалися від коронавірусної хвороби, для лікування хворих на COVID-19.

Чому у ВООЗ не рекомендує такий метод терапії

В організації називають цей метод експериментальним. Про це заявили після того, як США схвалили і дозволили лікування плазмою, пише видання AP.

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Лікування пацієнтів плазмою тих людей, які вже одужали від певної хвороби, широко використовувалось в минулому столітті,

– зазначила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан.

Але це метод досіє є експериментальним, у ВООЗ вважають, що його дослідження необхідно продовжити.

Крім того, таке лікування важко стандартизувати, оскільки люди виробляють різний рівень антитіл і плазму необхідно збирати індивідуально.

Дослідження щодо використання плазми для лікування коронавірусу були невеликими і мають "низькоякісні докази'',

– додала представниця ВООЗ.

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Побічні наслідки лікування плазмою

За її словами, країни можуть дозволяти використання цього методу, якщо вважають, що користь від нього перевищує ризики, але доцільність такого методу не варто переоцінювати.

Ба більше, лікування за допомогою плазми може мати численні побічні ефекти — від легкої лихоманки і ознобу до інших важких наслідків.