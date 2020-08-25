Всемирная организация здравоохранения предостерегла от использования плазмы крови людей, которые излечились от коронавирусной болезни, для лечения больных COVID-19.

Почему в ВОЗ не рекомендует такой метод терапии

В организации называют этот метод экспериментальным. Об этом заявили после того, как США одобрили и разрешили лечение плазмой, пишет издание AP.

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Лечение пациентов плазмой тех людей, которые уже выздоровели от определенной болезни, широко использовалось в прошлом веке,

– отметила главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан.

Но это метод до сих пор является экспериментальным, в ВОЗ считают, что его исследование необходимо продолжить.

Кроме того, такое лечение трудно стандартизировать, поскольку люди вырабатывают различный уровень антител и плазму необходимо собирать индивидуально.

Исследования по использованию плазмы для лечения коронавируса были небольшими и имеют "низкокачественные доказательства",

– добавила представительница ВОЗ.

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Побочные последствия лечения плазмой

По ее словам, страны могут разрешать использование этого метода, если считают, что польза от него превышает риски, но целесообразность такого метода не следует переоценивать.

Более того, лечение с помощью плазмы может иметь многочисленные побочные эффекты — от легкой лихорадки и озноба до иных тяжелых последствий.