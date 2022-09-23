Проблема лікування екземи

Від екземи (або атопічного дерматиту) страждають мільйони людей. Це хронічне запальне захворювання призводить до того, що шкіра червоніє і сохне, починає свербіти, це дуже негативно впливає на якість життя.

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Нині ліків проти цього стану немає, є тільки способи тимчасово покращити стан. Але новий препарат виявився неймовірно ефективним і зміг суттєво зменшити ознаки та симптоми екземи у дітей віком до шести років з помірними та тяжкими випадками захворювання.

Нове дослідження препарату проти екземи

У новому дослідженні 162 дитини у віці від 6 місяців до 6 років з екземою отримували дупілумаб або плацебо протягом 16 тижнів. Більш ніж у половини дітей, які отримували препарат, тяжкість симптомів зменшилася на 75%. Зокрема, майже зник свербіж, і діти стали набагато краще спати.

Дупілумаб націлений на важливий імунне запалення при алергії та вже використовується для лікування екземи у дітей старшого віку та дорослих, а також астми, поліпів у носі та інших проблем, пов'язаних з алергією. Він уже має профіль безпеки, відзначений як "високий" і подальші лабораторні дослідження, за словами медиків, не потрібні. Тепер він доступний для дітей віком від 6 місяців, його потрібно вводити за допомогою щомісячної ін'єкції.

Крім того, дослідники вважають, що препарат також може мати профілактичний ефект. Оскільки він використовує такий агресивний підхід до заспокоєння запальної реакції імунної системи, є велика ймовірність, що він також може захистити від інших алергічних проблем, що розвиваються у старшому віці.

Поки невідомо, коли ці ліки надійдуть у продаж в Україні і яка буде їхня вартість.