Щоб дізнатись про 10 випадків, коли не варто поєднувати ліки з кавою, читайте далі у нашому матеріалі. І звісно, не забудьте проконсультуватись зі своїм лікарем.

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Ліки для щитоподібної залози

При гіпотиреозі пацієнтам призначають препарати для щитоподібної залози. Якщо ви серед них – знайте, що вживання кави одночасно з цими ліками може зменшити їхню концентрацію, внаслідок чого ефективність препарату знижується вдвічі.

Препарати проти застуди та алергії

Кава є стимулятором нервової системи і може спричинити безсоння, якщо її споживати разом із ліками проти алергії або застуди. Зокрема, напій не варто поєднувати з псевдоефедрином.

Ліки проти діабету

Пацієнтам з діабетом, які приймають відповідні препарати, каву не слід пити передусім через стрибок рівня цукру в крові.

Препарати проти Альцгеймера

Кофеїн може впливати на ефективність донепезилу, ривастигміну і галантаміну проти хвороби Альцгеймера. Річ у тім, що кофеїн ускладнює надходження активних речовин у мозок і погіршує їхній захисний ефект.

Ліки проти астми

Знову ж таки через високий вміст кофеїну кава може викликати головний біль та збільшити ризик побічних ефектів від бронхолітиків, які часто приймають пацієнти, що траждають на астму.

Препарати проти остеопорозу

Мова про препарати ризедронат або ібандронат, їх ефективність може зменшитись у випадку, якщо ви полюбляєте каву. Лікарі рекомендують приймати препарати перед прийомом їжі або напоїв з високим вмістом кофеїну.

При гіпертонії

Споживання кави разом з препаратами проти високого артеріального тиску (наприклад, фелодипін) також може зменшити їхню ефективність.

Антидепресанти

У випадку прийому антидепресантів, люди також мають бути обережні зі споживанням кави. Мова про такі препарати: флувоксамін, амітриптилін, есциталопрам та іміпрамін. Вони можуть по-різному метаболізуватися, якщо пити їх одночасно з кавою.

А деякі з них, зокрема флувоксамін, здатні викликати побічний ефект, як-от прискорене серцебиття та безсоння.

Антипсихотичні препарати

Тут принцим такий же, як із антидепресантами. Ці препарати лікують шизофренію та інші психічні розлади. Фенотіазин, клозапін, галоперидол і оланзапін – не слід поєднувати з кавою, аби не спровокувати нервовий зрив чи інші проблеми психічного здоров'я.

Мелатонін

Кава пригнічує дію мелатоніну, тому заснути навряд чи вдасться. Тому логічно, що якщо приймати мелатонін і пити каву, сподіватись на ефект снодійного – марно.