Чтобы узнать о 10 случаях, когда не стоит сочетать лекарства с кофе, читайте далее в нашем материале. И конечно, не забудьте проконсультироваться со своим врачом.

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Лекарства для щитовидной железы

При гипотиреозе пациентам назначают препараты для щитовидной железы. Если вы среди них – знайте, что употребление кофе одновременно с этими лекарствами может уменьшить их концентрацию, в результате чего эффективность препарата снижается вдвое.

Препараты против простуды и аллергии

Кофе является стимулятором нервной системы и может вызвать бессонницу, если его потреблять вместе с лекарствами против аллергии или простуды. В частности, напиток не стоит сочетать с псевдоэфедрином.

Лекарства против диабета

Пациентам с диабетом, которые принимают соответствующие препараты, кофе не следует пить прежде всего из-за скачка уровня сахара в крови.

Препараты против Альцгеймера

Кофеин может влиять на эффективность донепезила, ривастигмина и галантаминапротив болезни Альцгеймера. Дело в том, что кофеин затрудняет поступление активных веществ в мозг и ухудшает их защитный эффект.

Лекарства против астмы

Опять же из-за высокого содержания кофеина кофе может вызвать головную боль и увеличить риск побочных эффектов от бронхолитиков, которые часто принимают пациенты, страдающие астмой.

Препараты против остеопороза

Речь о препаратах ризедронат или ибандронат, их эффективность может уменьшиться в случае, если вы любите кофе. Врачи рекомендуют принимать препараты перед приемом пищи или напитков с высоким содержанием кофеина.

При гипертонии

Потребление кофе вместе с препаратами против высокого артериального давления (например, фелодипин) также может уменьшить их эффективность.

Антидепрессанты

В случае приема антидепрессантов, люди также должны быть осторожны с потреблением кофе. Речь о таких препаратах: флувоксамин, амитриптилин, эсциталопрам и имипрамин. Они могут по-разному метаболизироваться, если пить их одновременно с кофе.

А некоторые из них, в частности флувоксамин, способны вызвать побочный эффект, например учащенное сердцебиение и бессонницу.

Антипсихотические препараты

Здесь принцим такой же, как с антидепрессантами. Эти препараты лечат шизофрению и другие психические расстройства. Фенотиазин, клозапин, галоперидол и оланзапин – не следует сочетать с кофе, чтобы не спровоцировать нервный срыв или другие проблемы психического здоровья.

Мелатонин

Кофе подавляет действие мелатонина, поэтому заснуть вряд ли удастся. Поэтому логично, что если принимать мелатонин и пить кофе, надеяться на эффект снотворного – бесполезно.