Результати останнього дослідження свідчать про те, що група нових препаратів, які використовуються для лікування ВІЛ та гепатиту B, можуть бути використані для профілактики діабету 2 типу.

Дослідники виявили, що пацієнти, які приймали ці ліки, мали на 33% нижчий ризик розвитку діабету, повідомляє Nature.

До теми У чому різниця між діабетом 1 і 2 типу

Вчені вирішили з'ясувати, чи можуть інгібітори нуклеозидної зворотної транскриптази (НІЗТ) допомогти у профілактиці діабету. Дослідники проаналізували п’ять баз даних, які охопили різні групи пацієнтів з ВІЛ-1 або гепатитом B. Загалом аналіз охопив 128 861 пацієнта.

Вчені виявили, що у пацієнтів, які приймають НІЗТ, на більш ніж 30% рідше розвивається діабет. На основі цих даних дослідники прогнозують 95% ймовірність того, що ці препарати знизять ризик діабету під час клінічних досліджень.

Близько 500 мільйонів по всьому світі страждають від діабету. Насамперед від діабету 2 типу. Лікарі попереджають, що у найближчі роки цей показник буде значно більшим. Це несе величезне навантаження на установи охорони здоров’я, оскільки діабет пов’язаний із багатьма хронічними захворюваннями, враховуючи захворювання серця, атеросклероз, пошкодження нервової системи, втрату зору тощо.

При діабеті 2 типу організм втрачає здатність використовувати інсулін – гормон, який контролює рівень цукру в крові. Вчені заявили, що один з препаратів проти ВІЛу під назвою ламівудин значно покращив чутливість до інсуліну в зразках клітин людини та у мишей.

Також дослідники вивчили вплив ще двох препаратів цього класу на зразки клітин людини. Вони теж виявились корисними. Тож вчені зробили висновок, що ціли клас цих ліків, ймовірно, допомагає запобігати діабету.