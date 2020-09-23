Результаты последнего исследования свидетельствуют о том, что группа новых препаратов, используемых для лечения ВИЧ и гепатита B, могут быть использованы для профилактики диабета 2 типа.

Исследователи обнаружили, что у пациентов, которые принимали это лекарство, был на 33% более низкий риск развития диабета, сообщает Nature.

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Ученые решили выяснить, могут ли ингибиторы нуклеозидной обратной транскриптазы (НИОТ) помочь в профилактике диабета. Исследователи проанализировали пять баз данных, которые охватили разные группы пациентов с ВИЧ-1 или гепатитом B. В целом анализ охватил 128 861 пациента.

Ученые обнаружили, что у пациентов, принимающих НИОТ, на более чем 30% реже развивается диабет. На основе этих данных исследователи прогнозируют 95% вероятность того, что эти препараты снизят риск диабета во время клинических исследований.

Около 500 миллионов по всему миру страдают от диабета. Прежде всего от диабета 2 типа. Врачи предупреждают, что в ближайшие годы этот показатель будет значительно больше. Это несет огромную нагрузку на учреждения здравоохранения, поскольку диабет связан со многими хроническими заболеваниями, учитывая заболевания сердца, атеросклероз, повреждения нервной системы, потерю зрения и тому подобное.

При диабете 2 типа организм теряет способность использовать инсулин – гормон, который контролирует уровень сахара в крови. Ученые заявили, что один из препаратов против ВИЧ под названием ламивудин значительно улучшил чувствительность к инсулину в образцах клеток человека и мышей.

Также исследователи изучили влияние еще двух препаратов этого класса на образцы клеток человека. Они оказались полезными. Поэтому ученые сделали вывод, что целый класс этих лекарств, вероятно, помогает предотвращать диабет.