Вчені з'ясували, що з наявних препаратів як мінімум два потенційно ефективні проти COVID-19. У цьому їм допоміг новий метод молекулярного моделювання.

Один з препаратів – дисульфірам, яким лікують алкогольну залежність. Другий – нератініб, експериментальний препарат проти раку молочної залози, пише IQ.HSE.

Також на тему: Чому зникають антитіла до коронавірусу та чи існує ризик повторного зараження

Обидва препарати є ковалентними інгібіторами білка головної протеази коронавірусу (Mpro) – ключового ферменту, який відповідає за відтворення SARS-CoV-2 (копіювання його генетичного матеріалу і складання нових вірусних частинок.

Як відбувався пошук

Під час пандемії лікарі по всьому світу на свій страх і ризик стали використовувати експериментальні протоколи, застосовуючи засоби проти ВІЛ (лопінавір і ритонавір), малярії (хлорохін і гидроксихлорохин) та інших захворювань. Однак пошук препаратів йшов наосліп.

Світова фарміндустрія виявилася нездатною захистити людей. Навіть якщо швидко знайти потенційно ефективні речовини-кандидати, їх тестування займе від чотирьох до семи років. Тому розумним рішенням є пошук серед уже наявних і безпечних ліків.

Щоб дізнатися, які з них потенційно ефективні проти коронавірусу, вчені застосували комп'ютерне моделювання. Такий підхід називається in silico – по аналогії з in vivo (в живому організмі) і in vitro (у пробірці).

Для потенційного лікарської речовини вчені вибрали структурні елементи коронавірусу, які найменше схильні до мутацій.