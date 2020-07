Ученые выяснили, что из имеющихся препаратов как минимум два потенциально эффективны против COVID-19. В этом им помог новый метод молекулярного моделирования.

Один из препаратов – дисульфирам, которым лечат алкогольную зависимость. Второй – нератиниб, экспериментальный препарат против рака молочной железы, пишет IQ.HSE.

Оба препарата являются ковалентними ингибиторами белка главной протеазы коронавируса (Mpro) – ключевого фермента, который отвечает за воспроизведение SARS-CoV-2 (копирование его генетического материала и сборку новых вирусных частиц.

Как происходил поиск

Во время пандемии врачи по всему миру на свой страх и риск стали использовать экспериментальные протоколы, применяя средства против ВИЧ (лопинавир и ритонавир), малярии (хлорохин и гидроксихлорохин) и других заболеваний. Однако поиск препаратов шел вслепую.

Мировая фарминдустрия оказалась неспособной защитить людей. Даже если быстро найти потенциально эффективные вещества-кандидаты, их тестирование займет от четырех до семи лет. Поэтому разумным решением является поиск среди уже имеющихся и безопасных лекарств.

Чтобы узнать, какие из них потенциально эффективны против коронавируса, ученые применили компьютерное моделирование. Такой подход называется in silico – по аналогии с in vivo (в живом организме) и in vitro (в пробирке).

Для потенциального лекарственного вещества ученые выбрали структурные элементы коронавируса, которые меньше всего склонны к мутациям.