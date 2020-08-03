В Англії виписали пацієнтку, яка встановила рекорд за перебуванням в стаціонарі з коронавірусом. В цілому, вона пролежала на лікарняному ліжку 141 день.

35-річна Фатіма Брідл (Fatima Bridle) захворіла одразу після того, як повернулася з Марокко в Англію, пише Sun on Sunday.

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Лікарі діагностували у неї коронавірус, але ніхто не міг уявити, що вона пробуде в лікарні так довго. Фактично жінка залишалася в медичному закладі весь період коронавірусної пандемії в країні – 141 день.

Її госпіталізували до введення карантину, а виписали через багато днів після початку його пом'якшення. Весь цей час вона залишалася в Southampton General Hospital.

Перебіг захворювання

Коронавірус у цієї жінки протікав у важкій формі, супроводжувався гострим респіраторним дистрес-синдромом, відмовою легенів, через це Фатіму довелося помістити в реанімацію на неймовірно довгі три з половиною місяці. З них півтора місяця вона перебувала в штучній комі, поки за неї дихав апарат ШВЛ.

Фатімі іноді бувало так боляче, що вона замислювалася про смерть, бо більше не хотіла мучитися. Одне з легень пошкоджено перманентно, тому жінка не зможе дихати на повні груди вже ніколи.

Вона належить до числа найважчих жертв коронавірусу, у яких в разі підключення до апарату ШВЛ на піку пандемії ймовірність вижити становила 40%, причому з кожним новим днем ​​в комі вона скорочувалася.