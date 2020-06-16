Дехто вважає, що за звуком кашлю можливо визначити, що людина хворіє та навіть діагностувати, яке саме захворювання вона переносить.

Невелика команда дослідників з Мічиганського університету встановила, що неможливо правильно визначити хворобу у людини лише за звуком кашлю Дослідження про це опубліковане у журналі Proceedings of the Royal Society B.

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Іноді люди схильні судити про ступінь захворювання в тих людей, які кашляють. Гучний, тривалий та вологий кашель з мокротинням частіше сприймається як ознака хвороби, ніж простий "чистий" кашель.

Як проводилось дослідження

Але такі судження є помилковими. Дослідники зібрали 200 добровольців, щоб перевірити, чи дійсно вони можуть відрізнити за кашлем хворих людей від здорових.



Визначити хворобу за звуком кашлю неможливо / Фото: Pixabay

Під час дослідження учасники дослідження дивилось відео на YouTube з людьми, що кашляють. Щоразу після відтворення одного кліпу кожного добровольця запитували, чи є цей кашель симптомом справжньої недуги, чи це просто лоскоти в горлі.

Дослідники виявили, що добровольці ставили правильний діагноз лише приблизно в половині випадків, що є не більше, ніж випадковістю.

Вміння розпізнавати симптоми допомагає уникати хворих, що автоматично знижує ризик поширення інфекції. Втім, у випадку з кашлем необхідно бути обережнішими, адже судити когось і помилитися – дуже легко.