Некоторые считают, что по звуку кашля можно определить, что человек болеет и даже диагностировать, какое именно заболевание он переносит.

Небольшая команда исследователей из Мичиганского университета установила, что невозможно правильно определить болезнь у человека только по звуку кашля. Исследование об этом опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Иногда люди склонны судить о степени заболевания у тех людей, которые кашляют. Громкий, продолжительный и влажный кашель с мокротой чаще воспринимается как признак болезни, чем простой "чистый" кашель.

Как проводилось исследование

Но такие суждения являются ошибочными. Исследователи собрали 200 добровольцев, чтобы проверить, действительно ли они могут отличить по кашлю больных людей от здоровых.

Определить болезнь по звуку кашля невозможно / Фото: Pixabay

Во время исследования участники исследования смотрели видео на YouTube с людьми, кашляют. Каждый раз после воспроизведения одного клипа каждого добровольца спрашивали, является ли этот кашель симптомом настоящей болезни, или это просто щекотки в горле.

Исследователи обнаружили, что добровольцы ставили правильный диагноз лишь примерно в половине случаев, что является не более, чем случайностью.

Умение распознавать симптомы помогает избегать больных, автоматически снижает риск распространения инфекции. Впрочем, в случае с кашлем необходимо быть осторожнее, ведь судить кого-то и ошибиться – очень легко.