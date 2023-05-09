Бостонські лікарі прооперували мозок плода в утробі матері для лікування рідкісного захворювання. Відоме воно як мальформація вени Галена. Відбувався процес за допомогою УЗД та до того моменту цю технологію для лікування такого типу хвороб не застосовували.

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Варто сказати, що особливість цього захворювання в неправильному розвитку кровоносної судини, що з'єднує мозок та серце. Її також називають веною Галена.

Через порок крові може стати надзвичайно багато та це створює навантаження для вен, серця і може призвести до виникнення інших захворювань.

Завжди таких дітей лікували після їхнього народження, однак цього разу лікарі вирішили розв'язати проблему до появи на світ малюка.



Денвер Коулман в утробі матері / Фото з матеріалу CNN

Четверта вагітність

Зазначимо, що мати цього немовляти звати Кеніятта Коулман. Для неї та для її чоловіка Дерека це вже четверта дитина за 7 років шлюбу.

Про страшний діагноз у своєї дитини жінка дізналась на 30 тиждень вагітності. Через місяць плід оперували – відбувалось це за дві доби перед пологами.

Кеніятта пригадує, як їй сказали про можливі ризики – передчасні пологи та крововилив у мозок плода. Але Коулмани вважали, що іншого виходу для них немає. Вони вирішили піти на цей крок,

– йдеться в матеріалі CNN.



Подружжя Коулманів, яке пережило внутрішньоутробну операцію своєї дитини / Зображення з матеріалу CNN



Брат та сестри новоспеченого члена сім'ї Коулманів / Світлина з матеріалу CNN

Власне, лікарі під час оперування мали одразу двох пацієнтів: маму та плід. Перед початком процесу було важливо пересвідчитись, що дитина лежить обличчям до черевної стінки матері.

Як тільки плід займає оптимальне положення, йому вводять невелику ін'єкцію ліків, щоб він не рухався, а також невелику ін'єкцію ліків для знеболення,

– пояснювив лікар Вілкінс-Хауг

Окрім того, він зазначив, що після введення знеболювального, лікарі вводять голку в черевну стінку, обережно протягнувши крізь неї катетер. Відбувається це для того, аби крихітні металеві спіралі могли заповнити вену, уповільнити кровотік і знизити тиск.

Народження немовляти

З'явився на світ Денвер Коулман 17 березня 2023 року з вагою у майже 2 кілограми. Мати стверджує, що це був найкращий момент у її житті – коли в неї була можливість вперше потримати хлопчика на руках.



Денвер Коулман після народження / Фото з матеріалу CNN

Через два місяці після народження дитина почуває себе чудово. Як усі люди в це період життя, Денвер значну частину часу їсть і спить. Водночас йому не потрібно приймати ліки завдяки зусиллям медиків.

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Згадаємо наостанок, що українські лікарі також герої. Не так давно стало відомо, що наші медики успішно прооперували військового Віталія Мізіна. Захисник отримав важкі поранення під час обстрілу, однак уже зараз стоїть на ногах.