У Києві хірурги провели надскладну операцію. Їм довелось діставати уламок, який застряг на пів сантиметра від венозної судини – це могло б вбити дівчину.

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Дівчина прокинулась від вибуху і вже не могла ходити

28 квітня, коли росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку в Умані, 25-річна Ірина з мамою спали вдома.Вони були у сусідньому будинку від того, в який влучила ракета, але одного осколка вистачило, щоб поставити дівчину на межу життя та смерті.

Мама Іри розповіла що тривоги не чула. Вона прокинулась від гучного звука у себе в оселі й спочатку не могла зрозуміти де вона, тому що вибухова хвиля потрощила все навколо. Жінка одразу кинулася до доньки, щоб вибігти на вулицю, але та відповіла, що не відчуває праву ногу та руку. Тільки тоді мати Іри побачила, що подушка, на якій спала дівчина, просякнута кровʼю.

Лікарі "швидкої" констатували вогнепальне поранення головного мозку. Осколок зрикошетив від стіни та уразив дівчину. Ірину оперативно доправили до Києва, у 17 лікарню, яка ще з часів Революції Гідності спеціалізується на важких травмах голови.

Сантиметровий уламок застряг у мозку

Виявилось, що сантиметровий уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився у потиличній частині голови дівчини. До венозної судини залишалося менше пів сантиметра, у такому випадку настала б неминуча смерть. За словами нейрохірургів, які оперували дівчину, те, що вона вижила – справжнє диво, а про те, що була у свідомості й могла розмовляти – годі й говорити.

Уламок хірурги змогли знайти тільки під операційним рентгеном і видалили за допомогою спеціального магніту. Допоміг досвід оперування такого роду вогнепальних травм.

Операція пішла на користь: чи зможе дівчина ходити

Зараз життю Ірини нічого не загрожує. Дівчина відновлюється, у свідомості та розмовляє. Права частина тіла її ще погано слухається – потрібен час.

Ірина мріє про те, як повернеться до навчання в університеті та звичного життя. І це неодмінно станеться.